Парламент Башкирии одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом в 14,5 млрд рублей

17 ноября парламент Башкирии в первом чтении одобрил бюджет республики на 2023 год с дефицитом в 14,5 млрд рублей

17 ноября парламент Башкирии в первом чтении одобрил бюджет республики на 2023 год с дефицитом в 14,5 млрд рублей. «За» проголосовали 82 депутата, воздержались – 14.

Общий объем доходов казны на 2023 год прогнозируется в сумме 265,1 млрд рублей. Расходы запланированы в размере 279,6 млрд рублей.

По словам спикера Госсобрания-Курултая, основными источниками пополнения бюджета как обычно будут налог на прибыль организаций, НДФЛ, акцизы и имущественные налоги. Казна на три четверти сохраняет социальную направленность – в проект включены и меры поддержки участником специальной военной операции и членов их семей.