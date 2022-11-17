Радик Юльякшин удивил фанатов нестандартной для себя песней

Певец Радик Юльякшин записал странную песню о состоянии алкогольного опьянения и лаконично назвал ее «Бухой».

Для национальной эстрады Радика привыкли видеть «простым пареньком», поющем о вечном – любви, отношениях и жизни в целом. Он всегда обходил «взрослые» темы стороной и поэтому нравился как детской, так и взрослой аудитории.

Однако после объявления о завершении карьеры национального артиста Радик неожиданно запел о другом. Его новый трек называется «Бухой». Видео с композицией он выложил в соцсети.

- Это такая же шуточная песня как и «Пошел налево». Написали на ходу, - объяснил Юлькшин.

В тексте новой песни Радик о том, муза любит, когда лирический герой трека «бухой». Также он в таком состоянии он интереснее для музы. А после любви музы и героя «рождаются песни».

Трек сделал то, то должен был - вызвал эмоции подписчиков. Слушатели назвали новое творение артиста «главной застольной песней», а кто посоветовал Радику приличнее вести себя на сцене.