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Вчера, 16 ноября, в Уфе вынесли наказание участникам массовой драки на любительском хоккейном матче. Об этом рассказала пресс-служба Республиканской любительской хоккейной лиги.

Напомним, драка началась во втором периоде матча между командами «УФСИН» и «Dream Team» чемпионата АСТРА-спорт. Очевидцы сообщают, защитник «Команды мечты» умышленно задерживал игру. Вспыхнул конфликт, который из обмена оскорблениями быстро перерос в масштабную битву.

На заседании спортивно-дисциплинарной комиссии лиги два игрока обеих команд получили в качестве наказания обязательную дисквалификацию на два матча, а также дополнительную дисквалификацию на три матча или штраф три тысячи рублей. Игрока «Dream Team» наказали обязательной дисквалификацией на один матч и дополнительной дисквалификацией еще на одну встречу.

Двум игрокам из «УФСИН» и одному из «Dream Team» заменили наказание с большого пятиминутного штрафа и до конца игры на штраф в виде двухминутного удаления за грубость.