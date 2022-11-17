В Башкирии за неделю подорожали огурцы, помидоры и картошка

В Башкирии свежие огурцы за неделю подорожали на 7,1% – до 85 рублей за килограмм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии свежие огурцы за неделю подорожали на 7,1% – до 85 рублей за килограмм. Об этом сообщил Башстат. Ведомство опубликовало отчет о сравнении цен на продукты в магазинах за 7 и 14 ноября.

Помимо огурцов, в стоимости также выросли картофель и свежие помидоры (на 3,8% – до 26,5 и 114 руб. соответственно), черный чай (на 2,8% – до 1 146 руб.) и репчатый лук (на 2,5% – до 25,5 руб.).

В то же время подешевели фруктово-ягодные и мясные консервы для детского питания (на 3% – до 487 и 984 руб. соответственно), морковь (на 2,8% – до 24 руб.) и свежая капуста (на 2,7% – до 19 руб.).