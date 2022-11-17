Коечный фонд в больницах Башкирии сократится на 1,6%

Коечный фонд в больницах Башкирии сократится на 1,6%. Об этом на заседании местного парламента 17 ноября сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

– На 1,6% снижение [коечного фонда есть]. Это связано исключительно с тем технологиями, которые мы внедряем – в том числе со стационарно замещающими. На будущий год будут большие проекты по медицинской реабилитации. В этом отношении большая и систематичная работа идет, – сказал чиновник.

Чуть раньше на том же заседании руководитель фракции КПРФ Юнир Кутлугужин отметил, что в прогнозе социально-экономического развития Башкирии запланировано снижение обеспеченности больничными койками к 2025 году на 6,3%. Депутат спросил Рахматуллина, с чем это связано. Тот кратко ответил: «Снижение коечного фонда не планируется». В свою очередь министр экономического развития республики Рустам Муратов подметил, что «если в прогнозе это [снижение коечного фонда] зафиксировано – наверное, это есть».