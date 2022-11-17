В Башкирии бизнесменам выдали кредиты на 7,8 млрд рублей

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В Башкирии бизнесменам выдали кредиты почти на восемь миллиардов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Как сообщает ведомство, в рамках антикризисных программ с 16 марта по 1 ноября текущего года малым и средним предпринимателям в республике было выдано и реструктурировано 457 кредитов на сумму 7,8 миллиардов рублей.

Предоставление кредитов, по словам министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустема Афзалов, позволяет «обеспечить устойчивость бизнеса и способствуют его дальнейшему росту». Как отмечают чиновники, на получение кредитов могут рассчитывать также индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Глава регионального Нацбанка Марат Кашапов заявил, что в Башкирии, невзирая на непростую экономическую ситуацию, кредитование малого и среднего бизнеса растет.

– В условиях замедления инфляции и снижения ключевой ставки корпоративный кредитный портфель малого и среднего предпринимательства в регионе по итогам девяти месяцев вырос на 35%, это даже больше, чем в прошлом году, – отметил Кашапов.