Министр Муратов заявил, что Башкирии необходимо тратить деньги на доходные предприятия

Министр экономического развития Башкирии заявил, что республика должна наращивать свои траты на строительство объектов, которые будут генерировать доходы для местного бюджета

Министр экономического развития Башкирии заявил, что республика должна наращивать свои траты на строительство объектов, которые будут генерировать доходы для местного бюджета. Об этом он сказал на заседании регионального парламента 17 ноября. Чиновник подчеркнул, что это его «субъективная позиция».

– Республиканская адресная инвестиционная программа социально ориентирована. Аккуратно, уважаемые депутаты, выскажусь: считаю, что мы должны наращивать свои траты на объекты, которые должны «генерить» доходы для бюджета республики. Из года в год мы реализуем проекты, которые по сути генерят только расходы – это школы, больницы. С учетом той планки, которую республике надо достичь, мы не можем вести себя по-другому, – сказал Муратов.

Министр выразил надежду, что республика «потихонечку» будет переориентировать стратегию развития.