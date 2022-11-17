БСК получила награды конкурса «100 лучших товаров России»

На конкурс компания представила продукцию в категориях: «Продукция производственно-технического назначения» - поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-5868ПЖ, полиэлектролит водорастворимый катионный марки ВПК-402, кислота соляная синтетическая техническая, натр едкий технический марка РД, кислота соляная (несколько марок), пластикат поливинилхлоридный (несколько марок); «Промышленные товары для населения» - средство «Белизна», порошки «Зифа Автомат» и «Луч Автомат» (ООО «Эколь»); «Продовольственные товары» - сода пищевая.

Башкирская содовая компания является постоянным участником конкурсов качества. Продукция предприятия отмечена дипломами, платиновыми и золотыми знаками, полученными в национальных проектах в системе оценки отечественной продукции. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено сертификатами соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, СовАсК, ТЭКСЕРТ, «Халяль», а также декларациями о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного Союза. Башкирская содовая компания признана отечественным «Лидером качества» и получила «Паспорт предприятия высокого качества».

На предприятии действует система менеджмента качества, позволяющая реализовать различные меры по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

- Мы уделяем этому особое внимание, потому что качество продукции - одно из наших стратегических конкурентных преимуществ, - отметил генеральный директор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов. – Победа в конкурсах качества способствует укреплению репутации компании на отечественном рынке, позволяет привлечь партнеров и потребителей продукции БСК. В этом году 25 лет Всероссийскому конкурсу «100 лучших товаров России», и мы горды тем, что наша продукция с основания премии входит в почетный перечень.

Также на выставке состоялось награждение по итогам конкурса «На лучшую службу стандартизации», организованного к 120-летию Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний. Соответствующее подразделение Башкирской содовой компании вошло в число победителей.

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