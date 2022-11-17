В Башкирии за жестокое обращение с детьми будут судить мать двойняшек

В Дюртюлинском районе Башкирии за жестокое обращение с детьми будут судить мать 11-летних двойняшек

В Дюртюлинском районе Башкирии за жестокое обращение с детьми будут судить мать 11-летних двойняшек. Об этом 17 ноября сообщила региональная прокуратура.

– Обвиняемая распивала спиртные напитки, не занималась воспитанием и обучением [детей], содержала в антисанитарных условиях. Малолетние были лишены возможности регулярно питаться, – озвучили в ведомстве версию следствия.

Ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Профилактические меры не помогли – она продолжала вести аморальный образ жизни. Женщина признала вину в преступлении. Ее дети сейчас находятся в приюте.