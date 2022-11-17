В Башкирии 22-летний парень утонул в машине, в которой заснул

В Башкирии погиб 22-летний парень, который не смог выбраться из скатившегося в воду автомобиля.

История произошла летом 2022 года. Компания молодых жителей Учалинского района отдыхала у водоема вблизи деревни Тунгатарово. Ночью 30-летний водитель ВАЗ-2199 решил уехать домой и не заметил, что на заднем диване автомобиля спит его 22-летний друг. Он немного проехал вперед к обрыву перед карьером и начала будить приятеля. Из-за выключенных фонарей он не заметил, что машина начала скатываться вниз – через несколько секунд она рухнула в воду и начала тонуть.

Водитель попытался вытащить друга, но тот не просыпался. Мужчина не умел плавать и начал паниковать. В итоге водителю помогли выбраться наружу, а его спящий друг утонул в машине. С утра легковушку с трупом достали спасатели.

Как стало известно «КП-Уфа», мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Его приговорили к году исправительных работ.