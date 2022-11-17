Глава СКР поручил проверить факт нарушения прав подростка-инвалида в Башкирии

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факт нарушения прав подростка-инвалида в Благоварском районе Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В социальных сетях жительница села Языково рассказала, что ее младший брат – инвалид, он вынужден передвигаться на коляске. Из-за того, что на лестнице возле его жилого дома отсутствует специальный пандус, несовершеннолетний вынужден подниматься по ней ползком.

Женщина поведала, что по поводу этой проблемы семья инвалида обращалась в местный сельсовет. Чиновники заверили, что пандус будет сделан, однако по словам местной жительницы, обещание выполнено так и не было.

Александр Бастрыкин поручил главе регионального СК организовать проверку по данному факту.