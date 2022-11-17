В Башкирии в мошенничестве на 4,5 млн рублей уличили две управляющие компании

В башкирском городе Стерлитамаке против двух управляющих компаний возбудили уголовное дело о мошенничестве на 4,5 млн рублей Фото: Александр ГЛУЗ

В башкирском городе Стерлитамаке против двух управляющих компаний возбудили уголовное дело о мошенничестве на 4,5 млн рублей. Об этом 17 ноября сообщила региональная прокуратура.

Как пояснили в надзорном ведомстве, управляющие компании на протяжении двух лет получали плату от жильцов 16 многоквартирных домов за предоставление отопления и воды. Деньги в общей сумме 4,5 млн рублей не перечислялись на счет ресурсоснабжающим организациям и тратились на цели, которые не были связаны с обеспечением горожан коммунальными услугами.