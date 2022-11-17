Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 12:17

Башкирия вошла в топ-5 регионов России по научно-технологическому развитию

Достижение республики прокомментировал Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Башкирия заняла четвертое место в первом Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России за 2021 год

Башкирия заняла четвертое место в первом Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России за 2021 год

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башкирия заняла четвертое место в первом Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России за 2021 год, который составило Минобрнауки. Рейтинг был представлен 16 ноября на заседании комиссий по научно-технологическому развитию и Госсовета по науке, сообщается на сайте ведомства.

Республику по уровню научно-технологического развития обогнали Москва, Санкт-Петербург и Томская область. В топ-10 также вошли Татарстан, Новосибирская, Свердловская, Ульяновская, Московская и Нижегородская области.

Достижение Башкирии прокомментировал глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что «локомотивом для наших успехов» является Евразийский научный образовательный центр. Также в регионе на базе слияния УГАТУ и БашГУ появился Уфимский университет науки и технологий, началось строительство межвузовского кампуса.

– Со статистикой не поспоришь – в регионе увеличилась численность научных сотрудников, выросли вложения в научные разработки предприятий, мы стали больше технологий передавать из науки в промышленность, – подытожил Хабиров.