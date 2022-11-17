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НовостиОбщество17 ноября 2022 4:57

Осужденные за групповое изнасилование экс-полицейские из Уфы подали жалобы

Они надеются оспорить взыскание компенсации в 2,9 млн рублей в пользу потерпевшей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе бывшие полицейские, осужденные за изнасилование экс-дознавательницы, подали жалобы на решение суда о выплате компенсации морального вреда потерпевшей

В Уфе бывшие полицейские, осужденные за изнасилование экс-дознавательницы, подали жалобы на решение суда о выплате компенсации морального вреда потерпевшей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе бывшие полицейские Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев, осужденные за изнасилование экс-дознавательницы Гульназ Ф., подали жалобы на решение Кировского райсуда о выплате компенсации морального вреда потерпевшей. Ранее инстанция по иску последней взыскала с них 2,9 млн рублей.

– Все трое осуждённых подали апелляцию, дело в Верховный суд РБ ещё не уходило. Решение о принятии их жалоб к рассмотрению не принято, – передали «КП-Уфа» в пресс-службе Кировского районного суда.

Напомним, бывших полицейских признали виновными в том, что в конце октября 2018 года в уфимском отделе полиции они пригласили к себе молодую сотрудницу, а после употребления алкоголя избили и изнасиловали ее. В 2021 году Верховный суд Башкирии после многочисленных апелляций вынес им окончательный приговор: Яромчук получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, а Матвеев и Галиев – по 7. Все они отбывают наказание в колонии общего режима.