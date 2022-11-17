Памятнику Салавату Юлаеву в Уфе исполнилось 55 лет

17 ноября памятник Салавату Юлаеву в Уфе - отмечает 55-летний юбилей

Сегодня, 17 ноября, один из главных символов Башкирии - памятник Салавату Юлаеву в Уфе - отмечает 55-летний юбилей. Монумент в честь национального героя республики был установлен в 1967 году на высоком берегу реки Белой.

Автор памятника – скульптор, монументалист и художник Северной Осетии и Башкирии Сосланбек Тавасиев. Он работал над монументом почти 25 лет. Отливали конную статую на ленинградском заводе «Монументскульптура».

Вес памятника составляет 40 тонн, у него всего три опорные точки. Высота монумента – 9,8 метра. Он остается самой крупной конной статуей России.

Сейчас памятник Салавату Юлаеву находится в аварийном состоянии. Предполагается, что реконструкция монумента будет осуществляться прямо рядом с его постаментом. На своей Прямой линии в конце октября глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Уфа может встретить свое 450-летие без своего главного памятника, поскольку его обновление может потребовать длительного времени.