В Башкирии сотрудники ДПС выручили водителя, у которого кончился бензин и разрядился телефон

Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии сотрудники городского полка ДПС выручили водителя, застрявшего на трассе без бензина и связи. Как рассказал глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов, в ночь на 13 февраля лейтенант полиции Эльвир Газизов и старший лейтенант Вадим Аминов заметили на трассе Уфа-Оренбург припаркованный на обочине автомобиль Opel Astra. Как выяснилось, у водителя закончилось топливо и разрядился сотовый телефон, поэтому он не мог попросить о помощи.

- Сотрудники полиции помогли водителю переместить автомобиль на безопасное место, а также помогли доставить бензин. В свою очередь, молодой человек поблагодарил их за помощь, - рассказал Владимир Севастьянов, также выразив своим коллегам благодарность за достойное выполнение служебного долга.