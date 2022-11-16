В Уфе экс-помощник прокурора предстанет перед судом за получение взятки

Первое заседание в суде состоится уже 21 ноября Фото: "КП" Архив

В Советском районном суде Уфы рассмотрят уголовное дело в отношении экс-помощника прокурора. Как сообщает ИА «Башинформ», мужчину обвиняют в двух эпизодах получения взятки. Во время первого случая помощник прокурора получил 30 тысяч рублей за «незаконное бездействие». Второй эпизод уже подразумевал взятку в размере 700 тысяч рублей, при этом служащий успел получить только 40 из них.

- Оставшаяся часть в размере 660 тысяч рублей не была передана ему ввиду отказа взяткодателя, - уточнили в пресс-службе Советского районного суда.

Первое судебное заседание состоится уже 21 ноября 2022 года. Со службы в прокуратуре мужчину уже также уволили.