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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 16:23

В Уфе экс-помощник прокурора предстанет перед судом за получение взятки

Всего следствие выявило два эпизода взяточничества
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Первое заседание в суде состоится уже 21 ноября

Первое заседание в суде состоится уже 21 ноября

Фото: "КП" Архив

В Советском районном суде Уфы рассмотрят уголовное дело в отношении экс-помощника прокурора. Как сообщает ИА «Башинформ», мужчину обвиняют в двух эпизодах получения взятки. Во время первого случая помощник прокурора получил 30 тысяч рублей за «незаконное бездействие». Второй эпизод уже подразумевал взятку в размере 700 тысяч рублей, при этом служащий успел получить только 40 из них.

- Оставшаяся часть в размере 660 тысяч рублей не была передана ему ввиду отказа взяткодателя, - уточнили в пресс-службе Советского районного суда.

Первое судебное заседание состоится уже 21 ноября 2022 года. Со службы в прокуратуре мужчину уже также уволили.