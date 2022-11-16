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В Уфе может появиться улица имени Владимира Жириновского. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты – Уфа» со ссылкой на собственный источник в экспертной комиссии по переименованию адресных элементов. Уточняется, что в комиссии уже одобрили предложение от представителей партии ЛДПР почтить таким образом память умершего политика.

Предполагается, что имя экс-главы партии будет присвоено новой улице в Бакалинском микрорайоне, между домами 31 и 33 на улице Бакалинской. Решение по этому вопросу окончательно примут депутаты Горсовета в январе 2023 года.