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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 13:48

В Уфе обнаружили тело мертвого капитана корабля

Причины смерти мужчины сейчас устанавливаются
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Прибывшим медикам оставалось только зафиксировать смерть работника судов

Прибывшим медикам оставалось только зафиксировать смерть работника судов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе 8 ноября обнаружили тело 65-летнего лоцмана и капитана судов «Службы речных переправ». О трагическом инциденте сообщили в Гострудинспекции Башкирии. Мужчина скончался прямо на рабочем месте – причины его смерти сейчас устанавливаются. По предварительным данным, это могли быть проблемы со здоровьем.

Напомним, похожая история произошла в сентябре прошлого года в деревне Новая Отрадовка Стерлитамакского района. Там в школе прямо во время урока 46-летний школьный учитель ОБЖ и физкультуры потерял сознание, упал со стула и умер. Его смерть стала большим шоком для коллег и родственников. По их словам, педагог никогда не жаловался на здоровье, но скончался от сердечного приступа.