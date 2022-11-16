В Уфе обнаружили тело мертвого капитана корабля

Прибывшим медикам оставалось только зафиксировать смерть работника судов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе 8 ноября обнаружили тело 65-летнего лоцмана и капитана судов «Службы речных переправ». О трагическом инциденте сообщили в Гострудинспекции Башкирии. Мужчина скончался прямо на рабочем месте – причины его смерти сейчас устанавливаются. По предварительным данным, это могли быть проблемы со здоровьем.

Напомним, похожая история произошла в сентябре прошлого года в деревне Новая Отрадовка Стерлитамакского района. Там в школе прямо во время урока 46-летний школьный учитель ОБЖ и физкультуры потерял сознание, упал со стула и умер. Его смерть стала большим шоком для коллег и родственников. По их словам, педагог никогда не жаловался на здоровье, но скончался от сердечного приступа.