В Башкирии на деревянные горки выделили более 1 млн рублей

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В башкирском городе Туймазы на установку деревянных горок власти готовы выделить более миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.

Заказчиком работ выступила мэрия города. Подрядчик будет определен посредством аукциона, итоги которого подведут уже послезавтра – 18 ноября.

Начальная стоимость контракта составляет 1 204 594 рублей. Согласно техническому заданию, рабочие должны будут установить в Центральном парке культуры и отдыха Туймазов две горки соснового цвета: двухскатную с крышей и четырехскатную. Длина первой горки составит не менее 14 метров, ширина – не менее 6,4 м, высота – не менее 5,1 м. Длина второй – не меньше 14 м, ширина – 8,6 м, высота – 3,6.

Выполнить условия контракт подрядчику необходимо в течение сорока, причем не позднее 31 декабря текущего года.