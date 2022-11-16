С 1 декабря «Башавтотранс» переведет автобусные маршруты на новое расписание

С 1 декабря «Башавтотранс» переведет междугородние и пригородные автобусы на работу по новому расписанию

С 1 декабря «Башавтотранс» переведет междугородние и пригородные автобусы на работу по новому расписанию, которое было утвреждено на осенне-зимний период 2022-2023 годов. Сообщение об этом 16 ноября появилось на сайте госперевозчика.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте «Башавтотранса» или в мобильном приложении «Автовокзалы Башкортостана». Узнать график работы автобусов и забронировать билеты можно по номеру горячей линии госперевозчика: 8(347)26-26-662.