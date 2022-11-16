В Стерлитамаке простились сразу с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими

фото: vk.com // Рустем Газизов

16 ноября в башкирском городе Стерлитамаке состоялась церемония прощания сразу с тремя местными жителями, которые погибли в ходе специальной военной операции. В последний путь проводили Альберта Шафалиева, Евгения Коломиеца и Александра Орлова. Об этом в соцсетях сообщил мэр Рустем Газизов.

– Проститься с парнями, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашего Отечества, пришли сотни горожан, – написал сити-менеджер. – Родственники, коллеги, друзья, учителя сказали много добрых слов о ребятах, столько тёплых воспоминаний. Конечно, мы их не забудем…

Чиновник пожелал сил и терпения родным и близким погибшего и обещал помощь и поддержку со стороны городской администрации.