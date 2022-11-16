В Уфе строительство моста в створе Интернациональной оценили в 35 млрд рублей

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Названа сумма, в которую обойдется строительство в Уфе моста через Белую в створе улицы Интернациональной. Стоимость, в которую оценивается проект, сообщил «РБК Уфа» со ссылкой на слова премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.

Протяженность объекта составит 12 километров, из них 1200 метров займет сам мост. На реализацию проекта, как заявил глава правительства требуется 35 миллиардов рублей. Половину этой суммы власти региона надеются получить благодаря федеральному гранту, четверть – от инвестора, на остальные расходы будут выделены средства из казны республики.

Андрей Назаров отдельно отметил, что власти Башкирии очень рассчитывают на поддержку федерального правительства.