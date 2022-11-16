У родных обанкротившегося предпринимателя Марселя Юсупова могут изъять имущество

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У родных обанкротившегося в 2018 году предпринимателя Марселя Юсупова могут изъять недвижимость, бизнес-активы и автомобили. Арбитражный суд Башкирии наложил обеспечительные меры на имущество, которое записано на родителей и сестру жены бизнесмена, и запретил Росреестру в Татарстане и Москве, а также ГИБДД Башкирии совершать с ним регистрационные действия. Об этом 16 ноября сообщил «РБК-Уфа».

На тещу Марселя Юсупова записаны апартаменты площадью 51,4 кв. м в Москва-сити и доля в битумной базе в Нижнекамске. За тестем предпринимателя числятся автомобили Hyundai Creta, грузовик УАЗ, Mazda CX5 и минивэн Chevrolet Express AWD. Свояченица бизнесмена владеет жилым домам на 316 кв. м и земельным участком в селе Таптыково под Уфой, а также двумя квартирами в Уфе на улицах Софьи Перовской и Степана Кувыкина.

Финансовый управляющий Юсупова – Андрей Козлов – полагает, что перечисленное имущество принадлежит самому бизнесмену и его жене, но записаны на родственников для того чтобы избежать взыскания.