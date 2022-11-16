В Башкирии построят железную дорогу, которая обеспечит прямую связь с Китаем

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В Башкирии планируют начать строительство железной дороги, которая обеспечит связь с другими странами. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премье0мнимтср республики Андрей Назаров.

В своей публикации глава регионального кабмина рассказал, что проект железной дороги «Сибай – Сара» разрабатывается в сотрудничестве с первым заместителем председателя российского правительства Андреем Белоусовым.

Протяженность дороги составит 170 километров. С помощью нее станет возможно производить грузоперевозку цветных металлов до десяти миллионов тонн ежегодно.

– Она обеспечит прямую связь восточных районов Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем, районами Нижней Волги и Кавказа в обход загруженного Челябинского железнодорожного узла. Расстояние до границ с Казахстаном сократится на 250 километров, – поведал Назаров.