Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 10:42

В Уфе во время матча произошла массовая драка хоккеистов-любителей

Обе команды получили 160 минут штрафа
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В Уфе во время матча произошла массовая драка любительских хоккейных команд. Видео, на котором запечатлено ледовое побоище, появилось на днях в социальных сетях.

Драка началась во втором периоде матча между командами УФСИН и «Мечта» чемпионата АСТРА-спорт. Очевидцы сообщают, защитник «Мечты» умышленно задерживал игру. Вспыхнул конфликт, который из обмена оскорблениями быстро перерос в масштабную битву.

В итоге все участники потасовки были отправлены в штрафной бокс. Обе команды получили 160 минут штраф. Сам же матч закончился победой УФСИН со счетом 6:1.