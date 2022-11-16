В Уфе во время матча произошла массовая драка хоккеистов-любителей

Фото: Соцсети

В Уфе во время матча произошла массовая драка любительских хоккейных команд. Видео, на котором запечатлено ледовое побоище, появилось на днях в социальных сетях.

Драка началась во втором периоде матча между командами УФСИН и «Мечта» чемпионата АСТРА-спорт. Очевидцы сообщают, защитник «Мечты» умышленно задерживал игру. Вспыхнул конфликт, который из обмена оскорблениями быстро перерос в масштабную битву.

В итоге все участники потасовки были отправлены в штрафной бокс. Обе команды получили 160 минут штраф. Сам же матч закончился победой УФСИН со счетом 6:1.