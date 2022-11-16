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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 10:08

На реке Уфе перевернулась лодка, в которой находились шесть человек

На судне произошел перегруз
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

16 ноября на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района Башкирии перевернулась лодка, в которой находились шесть человек: трое мужчин и столько же женщин. Инцидент произошел в десяти метрах от берега. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Лодка перевернулась результате перегруза, – передали в аварийном ведомстве. – Пострадавшие сами вышли на берег, утонувших нет. Одна из женщин была доставлена в Нуримановскую ЦРБ, после осмотрена отпущена домой.

На месте происшествия работали медики, полицейские и сотрудники МЧС.