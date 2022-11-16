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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:31

Башкирия возьмет в кредит до 3 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

Соответствующий тендер объявил Минфин республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Башкирия для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов намерена взять в кредит до 3 млрд рублей

Башкирия для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов намерена взять в кредит до 3 млрд рублей

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Башкирия для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов намерена взять в кредит до 3 млрд рублей. Соответствующий тендер регионального Минфина появился на портале госзакупок 15 ноября. Начальная и максимальная цена контракта составляет 255,7 млн рублей.

В описании закупки оговорена возможность досрочного расторжения договора. Срок действия возобновляемой кредитной линии, лимит которой планируется открыть 6 декабря, составляет один год.