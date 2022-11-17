Переболевшему COVID-19 медику из Башкирии пришлось добиваться выплаты через суд

Переболевшему COVID-19 водителю скорой помощи из башкирского города Кумертау пришлось добиваться положенной по закону единовременной страховой выплаты через суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Переболевшему COVID-19 водителю скорой помощи из башкирского города Кумертау пришлось добиваться положенной по закону единовременной страховой выплаты через суд. Он подал иск к местной больнице и региональному отделению фонда социального страхования. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба городского суда.

Как следует из материалов дела, 27 сентября прошлого года во время рабочей смены медик спускал с восьмого этажа на носилках и доставил в больницу лежачую больную с COVID-19. При этом на работнике медучреждения были все необходимые средства индивидуальной защиты.

10 октября водитель «скорой» сам заболел коронавирусом и был отстранен от работы. Позже он обратился в больницу с просьбой провести расследование страхового случая о причинении вреда его здоровью в связи с развитием заболевания, полученного при исполнении трудовых обязанностей. Комиссия отказалась оформлять компенсацию.

Не согласившись с вердиктом комиссии, медработник обратился в суд и попросил отменить ее решение, взыскать единовременную страховую выплату (68 811 рубль), а также компенсацию морального вреда и судебные расходы (по 30 тыс. рублей). Инстанция частично удовлетворила эти требования, согласившись взыскать страховую выплату.