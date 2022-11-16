Один из муниципалитетов Башкирии начал строить ледовый городок к Новому году

фото: vk.com // Алексей Шмелев

В башкирском городе Октябрьском началось строительство ледового городка к Новому году. Об этом в соцсетях 16 ноября сообщил мэр Алексей Шмелев.

– На время подготовки и для того, чтобы детвора спокойно и безопасно гуляла возле главной елки города, площадь им. Ленина будет перекрыта по 25 января, – написал чиновник.

Сити-менеджер отметил, что «больших горок […] на площади не будет». Это связано с большими затратами, которые требуются для их сертификации. На площади сделают только маленькие горки для малышей, лабиринт, фотозону и новогоднюю иллюминацию. Для подростков в городе обустроят горки на естественных склонах – в парке имени Гагарина. Второй новогодний городок организуют в парке Звездный.

Шмелев добавил, что тратить деньги на покупку новых украшений Октябрьский не будет. Город украсят тем, что уже есть в наличии.

Напомним, на прошлой неделе мэрия Уфы объявила тендер на строительство двух ледовых городков. Администрация готова потратить на праздничные площадки до 29 млн рублей.