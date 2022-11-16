Башкирия вошла в топ-5 регионов России по борьбе с лесными пожарами в 2022 году

Башкирия вошла в пятерку лучших регионов России по борьбе с лесными пожарами в 2022 году

Башкирия вошла в пятерку лучших регионов России по борьбе с лесными пожарами в 2022 году. Рейтинг 15 ноября составил Рослесхоз.

Как следует из пояснения ведомства, площадь лесных пожаров в текущем году в республике составила 318,7 гектара. Это в 49,6 раза меньше, чем в 2021 году. Всего было зарегистрировано 456 природных возгораний.

Помимо Башкирии, в топ-5 также вошли:

– Карелия – площадь лесных пожаров – 168,9 га (в 106 раз меньше, чем в 2021 году);

– Камчатский край – 9 тыс. га (в 19,2 раза);

– Якутия – 560,1 тыс. га (в 14,3 раза);

– Свердловская область – 14,4 тыс. га (в 4,4 раза).