В Уфе утвердили границы управления Самаро-Златоустовской железной дороги

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Башкультнаследие утвердило границы и режим использования управления Самаро-Златоустовской железной дороги в Уфе. Речь идет о 2-этажном кирпичном здании, которое располагается по улице Вокзальной, 47а и является объектом культурного наследия регионального значения. Площадь территории охранной зоны памятника составляет 2,4 тыс. квадратных метра.

Согласно приказу Башкультнаследия, опубликованному 16 ноября, в границах территории объекта запрещается строительство, прокладка инженерной инфраструктуры наземным способом, проведение земляных работ, если они не связаны с сохранением здания, и засорение.

Управления Самаро-Златоустовской железной дороги было создано в 1987 году для вновь открытой Самаро-Оренбургской железной дороги, связавшей центральные районы России с Сибирью и Средней Азией. Сейчас в здании находится Уфимское линейное управление на транспорте.