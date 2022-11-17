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В Башкирии мужчину отправили в колонию за неоднократную пьяную езду. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Житель города Октябрьский в мае этого года сел нетрезвым за руль автомобиля, хотя ранее уже привлекался к ответственности за то же самое нарушение. Суд первой инстанции приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Однако после апелляции прокуроров ему было назначено иное наказание. Верховный суд Башкирии признал доводы сотрудников ведомства обоснованными и приговорил мужчину к отбыванию срока в колонии-поселении.