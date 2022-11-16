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НовостиОбщество16 ноября 2022 8:57

В Уфе безымянный проезд назовут улицей Нефтяного университета

Он располагается между улицами Матвея Пинского и Космонавтов
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/gorsovet__ufa

Фото: vk.com/gorsovet__ufa

В Уфе безымянный проезд назовут улицей Нефтяного университета. Предложение об этом сегодня, 16 ноября, на 20-ом заседании городского совета пятого созыва озвучил заметсиетль главы администрации башкирской столицы Кирилл Чистяков.

– С ходатайством обратился УГНТУ. Предлагается присвоить существующему безымянному проезду, который расположен между улицами Матвея Пинского и Космонавтов, наименование улицы Нефтяного университета. Протяженность улицы – 240 метров. Бюджетных затрат на переименование не предполагается. Предлагаю данную инициативу поддержать, – заявил чиновник.

Возражений насчет ходатайства не потупило, и члены совета единогласно проголосовали за осуществление инициативы.