Прокуратура через суд обязала мэрию Салавата починить неисправные светофоры

На семи участках улиц в башкирском городе Салавате зафиксированы сбои в работе светофоров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На семи участках улиц в башкирском городе Салавате зафиксированы сбои в работе светофоров. Прокуратура через суд обязала мэрию починить оборудование. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

– На семи участках улично-дорожной сети зафиксированы сбои в работе светофорных объектов, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий, создает угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, – передали в прокуратуре.

Ведомство подало в суд на местную администрацию с требованием обязать ее устранить дефекты в работе светофоров. Инстанция согласилась с доводами и удовлетворила требования прокуратура.