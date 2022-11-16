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НовостиОбщество16 ноября 2022 6:39

Прокуратура через суд обязала мэрию Салавата починить неисправные светофоры

На семи участках улиц зафиксированы сбои в работе оборудования
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На семи участках улиц в башкирском городе Салавате зафиксированы сбои в работе светофоров

На семи участках улиц в башкирском городе Салавате зафиксированы сбои в работе светофоров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На семи участках улиц в башкирском городе Салавате зафиксированы сбои в работе светофоров. Прокуратура через суд обязала мэрию починить оборудование. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

– На семи участках улично-дорожной сети зафиксированы сбои в работе светофорных объектов, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий, создает угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, – передали в прокуратуре.

Ведомство подало в суд на местную администрацию с требованием обязать ее устранить дефекты в работе светофоров. Инстанция согласилась с доводами и удовлетворила требования прокуратура.