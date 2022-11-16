«Салават Юлаев» проиграл «Сочи» 3:4 в домашнем матче КХЛ

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Вчера, 15 ноября, в Уфе хоккейный клуб «Салават Юлаев» проиграл «Сочи» 3:4 в матче Континентальной хоккейной лиги.

Встреча с сочинцами окончилась для уфимцев проигрышем со счетом 3:4. Определившую исход матча шайбу в овертайме в ворота хозяев забросил Никита Попугаев. Со стороны гостей также отличились Тимур Хафизов (11-я минута), Сергей Попов (29-я), Егор Соболевский (50-я), а со стороны СЮ – Владислав Картаев (13), Александр Кадейкин (38) и Михаил Науменков (60).

Это четвертая победа в сезоне у «Сочи», клуб, набрав 15 очков, находится на последнем, 11-ом, месте Западной конференции. Уфимцы, потерпев третье поражение подряд, опустились на третью строчку в Восточной с 40 очками.

Следующий матч СЮ состоится 19 ноября дома. Команда схлестнется с новосибирской «Сибирью».