Парламент Башкирии намерен продлить налоговую льготу для инвесторов еще на год

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который продлит налоговую льготу для инвесторов еще на год: речь идет о пониженной ставке налога на прибыль организаций

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который продлит налоговую льготу для инвесторов еще на год: речь идет о пониженной ставке налога на прибыль организаций. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Льготную ставку в размере 12,5 процента при исчислении налога за 2023 год смогут применять организации, которые заключили с правительством республики инвестиционное соглашение об условиях реализации приоритетного инвестиционного проекта, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Он отметил, что продление налоговой льготы обойдется бюджету Башкирии в 150 млн рублей, но экономический эффект от меры превысит эту сумму благодаря стабильной работе предприятия и реализации инвестиционных планов.