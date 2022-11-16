В Башкирию придут морозы до -18°

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 17 ноября, в Башкирию придут сильные морозы. Об этом в своем прогнозе рассказали специалисты Башгидрометцентра.

В республике, по данным синоптиков, выпадут осадки в виде небольшого снега. Ветер будет юго-восточный, восточный умеренный.

Грядущая ночь выдастся по-зимнему холодной, столбики термометров опустятся до -8,-13°, а при прояснениях даже до -18°. Днем будет теплее, но ненамного. Воздух прогреется до -4,-9°, на северо-востоке Башкирии – до -14°.

Напомним, вчера, 15 ноября, в Уфе наступила настоящая зима. В связи с этим коммунальщики башкирской столицы перешли на зимний режим работы.