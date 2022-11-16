фото: vk.com // Фанур Шайхисламов

В Татышлинском районе Башкирии убрали памятник певице Хание Фархи. Об этом в соцсетях сообщила сестра артистки Фируза Ибатуллина.

По ее словам, монумент исчез на время для того чтобы облагородить территорию вокруг него. Местные власти планируют сделать освещение, выложить плитку на тротуаре и установить подставку для цветов. Предполагается, что все работы у памятника будут завершены к 30 мая следующего года – ко дню рождения Фархи. Именно тогда бронзовую скульптуру и вернут на место.

Напомним, памятник эстрадной певице, композитору и народной артистке Башкирии и Татарстана Ханиие Фархи у нее на родине в Татышлинском районе был открыт 30 мая текущего года.

Хания Фархи (настоящее фамилия – Биктагирова) родилась в 1960 году в деревне Верхняя Салаевка. Она 30 лет выступала на эстраде, удостоившись множества наград. В ее дискографии представлено более 300 композиций. Умерла артистка в 2017 году в возрасте 57 лет.