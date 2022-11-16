Жители двух микрорайонов под Уфой остались без воды, света и отопления

В селе Миловке под Уфой в ночь на 15 ноября произошло аварийное отключение электричества, из-за чего жители двух микрорайонов остались без света Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Миловке под Уфой в ночь на 15 ноября произошло аварийное отключение электричества, из-за чего жители двух микрорайонов – «Миловский парк» и «Молодежный» – остались без света, воды и отопления. Об этом сообщил в «Башкирэнерго».

– Собственником электросетей [в микрорайонах] является компания «КилСтройИнвест». Эта компания попала под банкротство в 2020 году и электросети долгое время никем не обслуживались, – пояснили в энергетической компании.

Администрация Уфимского района обратилась за помощью к энергетикам. Те наряду с другими организациями приняли участие в аварийно-восстановительных работах и предоставили необходимую спецтехнику. В конечном счете к вечеру 15 ноября электроснабжение было восстановлено.