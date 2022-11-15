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НовостиОбщество15 ноября 2022 16:00

Двое осужденных в Башкирии передавали взятки за пронос карт и лекарств

Вскоре уголовное дело будут рассматривать в суде
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Двоих отывающих наказание осужденных в колонии Салавата осудят за дачу взятку сотруднику исправительной колонии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии. По предоставленной информации, осужденные в 2019-2020 года передавали начальнику отдела по воспитательной работе с осужденными взятку за пронос игральных карт, лекарств, запрещенных препаратов.

Каждый раз сумма взятки составляла от 5 до 24 тысяч рублей в зависимости от товара. Всего осужденные передали незаконное вознаграждение на сумму в 64 тысячи рублей. Один из обвиняемых свою признал. Уголовное дело сейчас рассматривается в суде.