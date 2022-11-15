Жители Уфы получат перерасчет за завышенные квитанции по отоплению

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Жителю Уфы, которые в октябре получили квитанции от БашРТС с завышенной стоимостью, получат свой перерасчет. Об этом сообщили в ИА «Башинформ» со ссылкой на специалиста мининстерства ЖКХ Башкирии.

По предоставленным данным, перерасчет получат только те пользователи, которые платили по квитанции из расчета по нормативам, а не по показаниям счетчиков. По ее словам, такие ситуации возникают, когда счетчики неисправны, а проверить это можно только с началом отопительного сезона.

В компании также отметили, что ряд управляющих орагнизаций уже получили замечания и должны устранить неполадки. Перерасчет будет сделан в ближайших квитанциях.