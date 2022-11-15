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НовостиОбщество15 ноября 2022 13:48

В Уфе образовались 8-балльные пробки

В столице Башкирии наблюдается неблагоприятная ситуация на дорогах
Источник:kp.ru
Фото: Яндекс. Пробки

Фото: Яндекс. Пробки

По состоянию на 18:30 в Уфе наблюдается затрудненное движение транспорта. Согласно сервису «Яндекс.Пробки» уже сейчас заторы оцениваются на уровне 8 баллов. Неблагоприятная ситуация наблюдается практически на всех центральных улицах, в частности, на Революционной, Кирова, Цюрупы и Пушкина. Сложнее всего ситуация на улице Заки Валиди.

За пределами центра заторы на Сочинской улице, на улице 8 Марта, Рихарда Зорге и Бабушкина, а также на Сипайловской улице. Выезд из города не затруднен.