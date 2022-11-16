В Башкирии поймали 26 пьяных водителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за сутки поймали несколько десятков пьяных водителей. Об этом 15 ноября рассказала пресс-служба регионального МВД.

За минувшие 24 часа, как сообщает дорожная полиция республики, было зафиксировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых были травмированы 13 человек.

Всего за прошедший день инспекторы выявили более 1300 нарушений правил дорожного движения. Было задержано 26 пьяных водителей, троих из которых ранее привлекались к ответственности за подобное правонарушение. К слову, 11 нетрезвых водителей было поймано в Уфе.