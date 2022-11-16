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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 4:16

В Башкирии жертва «криптовалютного брокера» лишилась 2,6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Учалинском районе Башкирии жертва мошенника лишилась нескольких миллионов рублей. О преступлении рассказала пресс-служба регионального МВД.

Как поведала 37-летняя потерпевшая, в прошлом месяце в социальых сетях с ней связался незнакомец, который представился сотрудником инвестиционной компании. Он сделал ей предложение о крупном заработке путем покупки и продажи криптовалюты на торговой площадке. Заинтересовавшись предложением брокера, она перевела на его счет не только личные сбережения, но и деньги, взятые в кредит. Общая сумма перевода составила 2,6 миллиона рублей. Получив средства, аферист, как это обычно и бывает, «как в воду канул».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».