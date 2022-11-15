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НовостиОбщество15 ноября 2022 16:46

На ремонт в Уфу отправили автобус, который попал в ДТП при перевозке мобилизованных

Он принадлежит сибайскому ледовому дворцу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Азамат Юлдашбаев

фото: vk.com // Азамат Юлдашбаев

На ремонт в Уфу отправили автобус, который перевозил мобилизованных из Башкирии на место боевого слаживания в Казани и попал в ДТП. Как оказалось, транспорт принадлежит ледовому дворцу «Ирандык» в городе Сибае. Об этом 14 ноября сообщил мэр Азамат Юлдашбаев.

– По пути в Казань автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. К счастью никто не пострадал, – рассказал чиновник. – Транспортное средство, конечно, получило повреждения, но восстановлению подлежит. Вопрос лишь в сроках поставки запчастей. Автобус иностранной марки, а доставить детали в связи с санкциями довольно сложно.

Юлдашбаев добавил, что автобус сейчас находится в ремонтном боксе «Башавтотранса». После ремонта его вернут в распоряжении ледового дворца.