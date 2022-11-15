В Уфе из-за утечки без воды остались жители 10 жилых домов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 15 ноября, в Уфе без воды остались жители десятка жилых домов. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

Представители компании сообщают, что возле дома №24/1 на Дуванском бульваре произошла утечка из земли, а на Сельской Богородской, 51 – утечка из колодца.

Из-за проведения работ по их ликвидации рабочим пришлось временно отключить водопровод. Таким образом, холодной воды лишились 10 жилых домов, административные здания, бассейн и заправка на Дуванском бульваре и на улицах Сельской Богородской и Тухвата Янаби.

Предприятие «Уфаводоканал» принесла местным жителям извинения за неудобства.