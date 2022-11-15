Суд в Уфе рассмотрит жалобу Шевчука по делу о дискредитации армии России 19 декабря

Верховный суд Башкирии 19 декабря рассмотрит жалобу лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука на постановление Советского районного суда Уфы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Верховный суд Башкирии 19 декабря рассмотрит жалобу лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука на постановление Советского районного суда Уфы. В августе музыканта оштрафовали на 50 тыс. рублей по административному делу о дискредитации вооруженных сил России. Информацию о запланированном заседании «КП-Уфа» подтвердили в первой инстанции. В объединенной пресс-службе судов республики тем временем передали, что материалы дела в ВС Башкирии пока не поступили.

Напомним, Советский районный суд оштрафовал Шевчука на 50 тыс. рублей за его высказывание на концерте 18 мая. Как следует из официального заявления МВД Башкирии, музыкант допустил «провокационные высказывания», когда выступал с речью о родине перед своими слушателями. Адвокат музыканта подал жалобу на постановление суда. Ее планировалось рассмотреть еще 3 октября, однако 30 сентября стало известно, что в деле были обнаружены недостатки – и его вернули в суд первой инстанции для их устранения.