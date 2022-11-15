В Башкирии осудили за взятку экс-инспектора ГИБДД

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В Белорецком районе Башкирии перед судом предстал инспектор ГИБДД. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Правоохранителями установлено, что в ноябре прошлого года гаишник за денежное вознаграждение от одной до пяти тысячи рублей отпускал водителей, которые управляли машиной, не имея при себе прав или ОСАГО, или выезжали на «встречку». Для конспирации инспектор просил пересылать средства на карту, оформленную на его знакомого.

В общей сложности мужчина было установлено семь преступлений, предусмотренных статьями за мелкое взяточничество и покушение на его совершение.

– Подсудимый признал вину в совершенных преступлениях. Судом ему назначен штраф, – сообщил СК.