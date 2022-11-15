В Башкирии с продажи сняли препарат для лечения животных украинского производства

Россельхознадзор Башкирии снял с продажи препарат для лечения животных украинского производства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россельхознадзор Башкирии снял с продажи препарат для лечения животных «Тим Тил-250» украинского производства. Причина – «несоответствие установленным требованиям качества». Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

– Информируем о приостановлении реализации указанной серии лекарственного препарата для ветеринарного применения, – передали в Россельхознадзоре.

Снятый с продажи препарат является антибиотиком и используется для лечения домашней птицы и свиней для лечения от бактериальных инфекций.